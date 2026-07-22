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НовостиОбщество22 июля 2026 7:06

В Суздале состоится двенадцатый фестиваль по бегу

Спортсмены будут состязаться в течение трех дней
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Суздаля, с 24 по 26 июля в городе-музее состоится двенадцатый фестиваль трейлраннинга «Golden Ultra Trail»— спортивной дисциплины, представляющей из себя бег по природному рельефу.

В данном случае забеги будут проводиться по улицам Суздаля. В связи с этим на три дня в городе будут ограничивать движение на ряде улиц, в связи с чем водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать свои маршруты.

Также по-другому поедет и общественный транспорт, который либо поедет по измененным схемам, либо вовсе не станет курсировать в определенные дни и часы. Более подробно с ограничениями можно ознакомиться в социальных сетях администрации города Суздаля.