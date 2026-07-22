Во Владимире ушел из жизни профессор ВлГУ Евгений Аринин

Евгений Аринин. Фото: Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых

Как сообщили во Владимирском государственном университете имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 20 июля после недолгой болезни ушел из жизни Евгений Игоревич Аринин, заведующий кафедрой философии и религиоведения ВлГУ, профессор, доктор философских наук и один из ведущих религиоведов России.

Евгений Аринин внес огромный вклад в развитие отечественного религиоведения, одним из первых в стране занялся разработкой проблематики экотеологии, руководил научными проектами и в начале 2000-х годов организовал при ВлГУ научно-учебный центр «Свеча». Именно он стоял у истоков открытия в университете направления «Религиоведение».

Прощание с Евгением арининым состоится 22 июля в 12.00 в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при ВлГУ на улице Белоконской, 5.

Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Игоревича.