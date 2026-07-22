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НовостиОбщество22 июля 2026 6:15

Во Владимирской области "Народный фронт" проверил 4 школы после капремонта

Лишь в одной школе у общественников появились вопросы к состоянию бассейна
Алексей СУХОВ
Павловская школа. Фото предоставлено владимирским отделением "Народного фронта".

Павловская школа. Фото предоставлено владимирским отделением "Народного фронта".

Владимирское отделение "Народного фронта" сообщает, что они начали проверку школ, которые недавно пережили капремонт. На данный момент общественники посетили четыре образовательных учреждения: во Владимире они побывали в школе №40, кроме того проверены были Павловская школа, а также Мирновская и Краснооктябрьская школы.

В первых двух школах общественники осмотрели учебные помещения, пищеблоки, спортивные объекты, бассейн. Во Владимире в целом работы были оценены на достойном уровне, однако у общественников возникли вопросы к состоянию бассейна. По их мнению, необходимо провести экспертизу гидроизоляции чаши и решить вопрос с обновлением системы водоподготовки. Напомним, что стоимость капитального ремонта школы №40 составила 39 млн рублей. На обновление Павловской школы было выделено более 60 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Серьёзных замечаний к качеству выполненных работ представители Народного фронта не выявили.

Что касается Мирновской школы Камешковского округа и Краснооктябрьской школы Ковровского округа, то здесь важно отметить, что там ремонты велись в рамках нацпроектов. И в обоих случаях работы шли с отставанием от графика. Капитальный ремонт Мирновской и Краснооктябрьской школ стоил по 40 млн рублей. Замечаний к качеству капитального ремонта в двух школах общественники не выявили.