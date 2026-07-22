В Александровском округе потушили крупный пожар в деревенском доме

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в деревне Башкино в доме №1 поступила диспетчерам Александровского пожарно-спасательного гарнизона 21 июля в 3.39.

На место Чп немедленно выехали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К моменту их приезда дом горел открытым пламенем. Пожарные локализовали и через некоторое время потушили возгорание, общая выгоревшая площадь составила 225 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.