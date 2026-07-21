В Вязниках на трассе М-7 перевернулся городской автобус с пассажирами

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщают отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области и областная прокуратура, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 июля около 18.10 в Вязниках в районе пересечения 295 километра федеральной трассы М-7 «Волга» с улицей Удобная.

По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса «Газель Некст», ехавший по городскому маршруту по улице Удобная, не справился с управлением, в результате чего машина выехала за пределы дороги и перевернулась. В тот момент в автобусе находилось восемь человек. Троим в результате потребовалась медицинская помощь.

На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи», а также Вязниковский межрайонный прокурор Андрей Перегончук.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства ДТП уточняются. Ход проверки взят на контроль прокуратурой.