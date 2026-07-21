В Центральной городской больнице Коврова стартовал капитальный ремонт

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Администрация города Коврова сообщает, что в Центральной городской больнице стартовал капитальный ремонт, который охватит все здание медучреждения.

Общая стоимость работ составляет около 50 миллионов рублей. До конца года рабочие должны обновить все семь этажей здания. Сейчас подрядчики проводят капитальный ремонт в отделении гнойной хирургии. Причем они полностью разобрали стены там, меняют санузлы и палаты по новым санитарным нормам.

Власти уточняют, что четвертый этаж должны привести в порядок к концу августа. Тогда пациентов переведут обратно с пятого этажа. Параллельно больница закупает новую технику: уже работает ангиограф, а скоро появится и томограф.