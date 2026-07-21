За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 10,2%

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Во Владимирской области показатель заболеваемости ОРВИ снизился на 10,2 процента по сравнению с предыдущей неделей.

За медицинской помощью в лечебные учреждения региона обратилось 3 191 человек, в больницы Владимира – 886. Снижение заболеваемости зафиксировано во всех возрастных группах, отмечают в областном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 253 исследования. Были обнаружены вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп (1, 3, 4 тип), риновирусы, РС-вирусы. Также во Владимире был выявлен один случай коронавируса.