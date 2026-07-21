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НовостиОбщество21 июля 2026 13:19

Жителя Владимирской области оштрафовали за полет на мотопараплане

У мужчины не было разрешения на полет от властей
Виктория СУХОВА
фото Приволжской транспортной прокуратуры

фото Приволжской транспортной прокуратуры

В июле текущего года в Суздальском районе местный житель летал на мотопараплане модели «Поиск-06». При этом разрешение на полеты в мэрии он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил.

Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, отмечают во Владимирской транспортной прокуратуре.

Сверхлегкое воздушное судно было изъято и помещено на спецплощадку, а Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности, назначив штраф - 30 тысяч рублей.

После уплаты штрафа мотопараплан будет возвращен владельцу.