Жителя Владимирской области оштрафовали за полет на мотопараплане

фото Приволжской транспортной прокуратуры

В июле текущего года в Суздальском районе местный житель летал на мотопараплане модели «Поиск-06». При этом разрешение на полеты в мэрии он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил.

Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, отмечают во Владимирской транспортной прокуратуре.

Сверхлегкое воздушное судно было изъято и помещено на спецплощадку, а Ространснадзор привлек пилота к административной ответственности, назначив штраф - 30 тысяч рублей.

После уплаты штрафа мотопараплан будет возвращен владельцу.