В Суздале завершилось благоустройство парка имени 950-летия

Суздаль. Иллюстративное фото. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что в Суздале завершились работы по благоустройству местного парка имени 950-летия.

Объект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и реализован в рамках одноименного федерального проекта. Благодаря федеральному финансированию в городском парке появились парадная аллея, сцена для праздников и большая велодорожка.

Также для детей построили современные площадки, а у водоема обустроили стильный пирс с деревянными настилами и песчаной пляжной зоной. Также подрядчик создал на территории парка уникальную зону - дождевой сад.