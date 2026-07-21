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НовостиОбщество21 июля 2026 12:34

В Суздале завершилось благоустройство парка имени 950-летия

Здесь появилась парадная аллея, а также сцена для праздников и велодорожка
Алексей СУХОВ
Суздаль. Иллюстративное фото.

Суздаль. Иллюстративное фото.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Владимирской области сообщает, что в Суздале завершились работы по благоустройству местного парка имени 950-летия.

Объект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и реализован в рамках одноименного федерального проекта. Благодаря федеральному финансированию в городском парке появились парадная аллея, сцена для праздников и большая велодорожка.

Также для детей построили современные площадки, а у водоема обустроили стильный пирс с деревянными настилами и песчаной пляжной зоной. Также подрядчик создал на территории парка уникальную зону - дождевой сад.