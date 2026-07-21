Владимирскую область накроет сильный дождь с грозой и сильными порывами ветра

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21 июля официальные страницы МЧС и РСЧС по Владимирской области в MAX разослали сообщения о том, что 21 июля в регион придет циклон, который принесет с собой грозу с дождём, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Этот прогноз подтверждается и данными от владимирских синоптиков, которые сообщают, что ухудшение погоды планируется на вечер и ночь 21 июля. Наибольшее число осадков ожидается около трех часов ночи 22 июля, когда на жителей Владимира выльется до 10 миллиметров осадков.

Также синоптики прогнозируют, что циклон принесет с собой похолодание. Уже 22 июля температура воздуха опустится до +20 +22 градусов. А 24 июля столбик термометра может опуститься ниже 20 градусов. При этом до конца недели будет сохраняться дождливая погода. Так что позагорать не удастся.