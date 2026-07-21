В Вязниках суд заставил "дроппера" вернуть пенсионеру 157 тысяч рублей

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В России постепенно налаживают систему наказаний дистанционных мошенников. И если до тех, кто дергает за ниточки, порой добраться невозможно, непосредственно исполнителей стали наказывать исправно. В частности, на днях в Вязниках суд признал виновным «дроппера» в незаконном обогащении и потребовал вернуть деньги, взятые у пенсионера.

В суд с иском обратилась местная прокуратура. Она доказала, что в 2025 году мошенники позвонили жителю Вязниковского района, представившись сотрудниками одного из банков, и обманом убедили потерпевшего перевести деньги на безопасный счет. А речь шла о 129 тысячах рублей. После обращения пенсионера в соответствующие органы началось расследование. И следствие смогло установить владельца счета, на который были переведены деньги. "Дроппером" оказался житель Вязников.

В итоге суд потребовал взыскать с сообщника мошенников не только украденные 129 тысяч рублей, но еще и проценты за пользование чужими деньгами в размере более 28 тысяч рублей. В данный момент исполнение решения контролируется прокуратурой.