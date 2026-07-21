Во Владимирской области за неделю произошло 42 ДТП с пострадавшими

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, с 13 по 19 июля текущего года на дорогах региона произошло 42 дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек погибли и 46 получили различные травмы.

Кроме того, за это же время произошло 314 ДТП, в которых повреждения получали исключительно автомобили.

Также сотрудники Госавтоинспекции в течение прошедшей недели остановили 63 водителя, которые оказались за рулем нетрезвыми, либо отказались проходить медицинское освидетельствование.