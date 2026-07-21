Во Владимире на улице Большой Московской тушили горящий мусор

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, диспетчеры пожарной охраны Владимирского пожарно-спасательного гарнизона 21 июля в 9.52 приняли вызов с улицы Большая Московская, где возле дома №84, что неподалеку от гостиницы «Владимир» и пересечения с улицей Чехова, произошел пожар.

На место ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. Оказалось, что между заброшенных строений загорелся мусор. Пожар локализовали и потушили на площади 20 квадратных метров. Никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.