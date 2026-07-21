Во Владимире суд взыскал с дилера 14 миллионов рублей за некачественную машину

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел и удовлетворил иск, поданный местным жителем к дилерскому центру АО «Чери Автомобили Рус».

Поводом к иску стала история с покупкой автомобиля за 4 миллиона 100 тысяч рублей. Владимирец выплатит эту сумму и стал обладателем новой машины, однако уже в процессе поездок обнаружил множественные неисправности и недостатки, которые говорили о том, что качество и надежность иномарки оказались вовсе не теми, какие заявлялись перед покупкой во время демонстрации товара.

Автолюбитель много раз направлял претензии дилеру, но те оставались без ответа. Тогда хозяин машины обратился в Роспотребнадзор с жалобой на продавцов.

Дело дошло до суда, который удовлетворил требования водителя и взыскал с дилерского центра деньги за автомобиль в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей, убытки на сумму 1 миллион 161774 рубля, неустойку в размере стоимости автомобиля в 4 миллиона 100 тысяч рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требования потребителя — еще на 4 миллиона 690887 рублей и компенсацию морального вреда в 20 тысяч рублей. Кроме того, на дилера легли судебные расходы. В итоге вышла сумма более чем в 14 миллионов рублей.

Решение суда было принято заочно и пока в законную силу не вступило.