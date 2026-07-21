В Суздале утвержден проект по сохранению земляных валов кремля и острога

Фото: Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области

Как сообщает Инспекция госохраны объектов культурного наследия Владимирской области, ведомством согласована научно-проектная документация на проведение работ по сохранению «Земляных валов кремля и острога» XVII века в Суздале. Данный объект является объектом культурного наследия федерального значения.

Предполагается, что на валы устроят лестницы-подъемы и смотровые площадки для обзора местных красот, включая памятники старины и культуры Суздаля.

В госинспекции напомнили, что эти валы насыпали еще на рубеже X-XI веков, но со временем они меняли свой вид. Протяженность вала составляет 1400 метров, и по его гребню шли деревянные стены. Однако в 1719 году деревянный город сгорел, и крепостные стены с тех пор не восстанавливали.