В Суздале прокуратура требует заблокировать доступ в заброшенное здание

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского округа провело проверку в сфере соблюдения градостроительного законодательства, в ходе которой обратило внимание на заброшенное здание, расположенное в селе Цибеево.

Двери в данное здание не закрыты, а окна заколочены только частично. Забор вокруг дома тоже отсутствует, в связи с чем в него свободно может пройти любой желающий, включая подростков.

Данное обстоятельство создает опасность для людей, включая тех, кто живет рядом и может пострадать от случайных поджогов или других неприятных происшествий внутри заброшенного здания. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском, в котором потребовало от владельца здания, которым оказалось ООО «Стародворское», ограничить в него доступ.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.