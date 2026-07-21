Во Владимирской области число стобалльных работ по ЕГЭ достигло 66 штук

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев порассуждал об итогах ЕГЭ в регионе. По его мнению результаты школьников показывают, что в школьном образовании произошел «технологический сдвиг».

По его словам, сдвиг проявляется в том, что власти перенастроили систему образования под потребности предприятий и организаций региона, улучшили базу колледжей. И эта работа принесла свои плоды. По итогам 2026 года во Владимирской области выросла доля выпускников, выбирающих профильную математику и физику. При этом по числу высших результатов по этим предметам владимирские школьники вдвое обошли гуманитарные дисциплины. Физика, химия и профильная математика в сумме принесли региону 27 стобалльных работ, обогнав историю, литературу и обществознание – у них в сумме 12. Общее число стобалльных результатов в области выросло с 38 в прошлом году до 66 в 2026-м.

Также Александр Авдеев отметил, что впервые в истории Владимирской области на ЕГЭ получен результат в 300 баллов. Рекорд достигнут в муромской школе №4. Его достигла Виолетта Бочкарёва, которая с отличием сдала профильную математику, физику и русский язык. Ещё три человека – из школ №8 и 36 г. Владимира и №9 г. Вязников – набрали по 200 баллов.