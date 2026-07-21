Во Владимире началась приемка школ и детских садов к новому учебному году

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С 20 июля во Владимире началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссионная проверка продлится до 6 августа включительно.

Для объективной и всесторонней оценки сформированы несколько комиссий по каждому району города. В их состав входят: специалисты городского управления образования и молодёжной политики, представители общественных организаций, представители МВД и комбинатов питания.

Комиссии обращают внимание на несколько ключевых аспектов: материально-техническое оснащение и состояние зданий, включая завершение ремонтов, санитарно-гигиеническое состояние помещений и пищеблоков, вопросы безопасности (антитеррористическая защищённость, пожарная безопасность, готовность к отопительному сезону).

Основная цель этой масштабной проверки — убедиться, что дети пойдут в безопасные и полностью готовые к занятиям школы и детские сады.