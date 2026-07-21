Во Владимирской области по числу требуемых вакансий лидирует промышленность

Фото с сайта министерства труда Владимирской области.

В Министерстве труда и занятости населения Владимирской области подвели итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. В рамках него в очередной раз появились цифры, касаемые безработицы и требуемых вакансий.

И по числе рабочих мест, которые пока не удалось закрыть, в регионе лидирует промышленность. На нее, а также обрабатывающие производства приходится 43 процента вакансий. Для сравнения на идущие на втором месте сферы образования и здравоохранения приходится лишь 18 процентов вакансий. Среди самых востребованных профессий оказались операторы станков и производственных линий, слесари, электромонтёры, инженеры, водители, медицинские работники и педагоги.

При этом уровень регистрируемой официально безработицы в области сохраняется на уровне 0,4 процента. На одну вакансию у нас приходится всего 0,2 человека. В абсолютных цифрах эти показатели выглядят следующим образом: в Кадровом центре «Работа России» зарегистрировано 2,6 тысячи безработных граждан, а работодатели региона предлагают 18,1 тысячи вакансий. За первое полугодие в службу занятости обратились 11,6 тысячи жителей региона, при этом 69,3% граждан удалось трудоустроить.