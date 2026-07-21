Во Владимире завершается работа экстренных служб на месте прилета БПЛА

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев, оперативные службы региона завершают работу на месте попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом. Жильцы, которых ранее эвакуировали, возвращаются в свои квартиры.

К счастью, в результате произошедшего никто из людей не пострадал, однако теперь предстоит оценка причиненного ущерба. Глава региона отметил, что правительство и муниципалитет окажут всю необходимую поддержку.

Также Александр Авдеев попросил жителей не сообщать точное место прилета беспилотника и деталей атаки, и не публиковать видео и фото с места событий, чтобы не помогать врагу.

Напомним: в шестом часу утра 21 июля власти сообщили о прилете БПЛА в квартиру жилого дома во Владимире. Сразу после случившегося на место выдвинулись экстренные службы. Это уже второй аналогичный случай во Владимире за последние несколько дней — ранее БПЛА врезался в квартиру жилого дома в ночь на 18 июля.