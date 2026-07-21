Во Владимирской области за неделю обнаружено 9 зараженных клещей

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за всю минувшую неделю в медучреждения региона по поводу присосавшихся клещей обратились 83 человека, включая 18 детей.

Таким образом, с момента первого укуса в нынешнем теплом сезоне от клещей пострадали уже 1890 жителей и гостей региона, в том числе 366 детей.

На прошлой неделе в ходе исследования снятых с людей клещей было обнаружено девять положительных находок, восемь из которых представляли иксодовый клещевой боррелиоз. В последнем случае у клеща выявили гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Ни одного случая заражения клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области с начала сезона не зарегистрировано.