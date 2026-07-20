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НовостиОбщество20 июля 2026 14:07

Во Владимире кинотеатр «Художественный» могут восстановить за федеральный счет

Сейчас ведутся работы по реконструкции кровли и фасада здания
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили ранее в Правительстве Владимирской области, на днях регион посетила с рабочим визитом министр культуры России Ольга Любимова.

В ходе встречи губернатор региона Александр Авдеев поблагодарил ее за поддержку культурных проектов, которые реализуются во Владимирской области, а также обсудил возможность выделения федеральных средств на проведение реставрации кинотеатра «Художественный».

Сейчас из регионального бюджета на эти цели уже выделено 36 миллионов рублей, ремонт кровли уже идет, также в текущем году должны начаться работы по реставрации фасада здания кинотеатра. Однако Александр Авдеев отметил, что для продолжения мероприятий по восстановлению «Художественного» требуется федеральное софинансирование.

Итоги переговоров по этому поводу пока не озвучиваются.