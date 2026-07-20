Во Владимире на общей кухне коммунальной квартиры обнаружен труп женщины

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, по факту убийства жительницы областного центра расследуется уголовное дело.

По версии следствия, рано утром 11 июля в микрорайоне Юрьевец соседей по коммунальной квартире разбудил 53-летний сожитель женщины, труп которой жильцы нашли на общей кухне.

По предварительным данным, смерть наступила в результате ударов ножом, в общей сложности эксперты обнаружили не менее шести подобных ран. Предполагаемое орудие преступления нашли в комнате, где жили мужчина и женщина.

На время следствия подозреваемый, которым оказался тот самый 53-летний сожитель, отправили в СИЗО.

Следователи полагают, что причиной убийства мог стать конфликт по причине того, что накануне произошедшего хозяйка несколько дней не появлялась дома.

Расследование уголовного дела продолжается.