Во Владимире реконструкция аэропорта «Семязино» продлилась на год

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На сайте госзакупок России в тендере на реконструкцию аэропорта «Семязино» внесены очередные изменения. На этот раз речь идет о продлении срока контракта с подрядчиком на один год — до 31 декабря 2027 года.

Соответствующее распоряжение, дающее такую возможность, 30 июня текущего года подписал губернатор Владимирской областиАлександр Авдеев.

Согласно дополнительному соглашению, заключенному с подрядчиком, первый этап реконструкции должен быть завершен до 1 октября текущего года. Второй, основной этап работ, завершится 31 декабря 2027 года. В общей сложности на реконструкцию аэропорта «Семязино» потратят 5 миллиардов 252 миллиона 463 тысячи рублей.

Ранее Александр Авдеев уточнял, что объект находится в совместном пользовании с военными, и для восстановления полноценной работы гражданской авиации необходимо поставить специальное оборудование. Поставка этого оборудования может состояться не раньше 2027 года. Именно в 2027 году глава региона обещал запустить в «Семязино» гражданскую авиацию.

Напомним, предполагается, что после реконструкции во Владимире смогут приземляться такие самолеты, как авиалейнер МС-21, «Боинг-737», «Сухой Суперджет» и другие.