Во Владимире водитель электровелосипеда пострадал при ударе о фонарный столб

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 16 июля около 00.20 на улице Большая Московская.

По предварительным данным, 18-летний парень на электровелосипеде ехал по тротуару со стороны улицы Дворянской в сторону улицы Большая Нижегородская, однако в какой-то момент врезался в фонарный столб.

На место ДТП прибыли экипаж Госавтоинспекции и бригада «скорой помощи». Пострадавшего водителя двухколесной техники врачи доставили в больницу.

По факту ДТП в ГАИ проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.