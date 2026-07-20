В Киржаче откроется четвертая в регионе «умная» спортивная площадка

. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Правительство Владимирской области, открытие нового спортивного объекта в Киржаче состоится 21 июня. Возле стадиона «Инструментальщик» появится «умная» площадка для занятий спортом, которая представляет из себя мини-стадион с трибунами для зрителей, в том числе с зоной силовых тренировок, включая брусья, тренажеры и турники.

В игровой зоне оборудовано специальное универсальное покрытие для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом. Тут же появится локация для проведения воркаута с покрытием для шведских стенок, канатов, колец и так далее.

Кстати, на каждом тренажере размещен специальный QR-код, отсканировав который пользователь получит видеоинструкцию о том, как правильно выполнять на нем упражнения и какие группы мышц задействуются.

В правительстве региона отметили, что уже три подобные «умные» площадки работают в разных уголках Владимирской области: в Гусь-Хрустальном, Радужном и во Владимире в микрорайоне Юрьевец. Площадка в Киржаче станет четвертой благодаря госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».