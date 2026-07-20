В Судогодском округе в школах и детсадах обнаружили противопожарные нарушения

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа провело проверку соблюдения требований пожарной безопасности в школах и детских садах.

Совместно с профильными специалистами установлено, что в восьми школах и детсадах вовремя не убрали сухую траву, а двери оказались не оборудованы устройством для самозакрывания во время пожара.

К огнетушителям тоже возникли претензии, так как некоторые из них не соответствовали классу помещений, в которых находились. Также в двух учреждениях не было знаков пожарной безопасности, указывающих на пути эвакуации, а огнетушители не имели специальных подставок.

По результатам проверок руководителям школ и детских садов внесены представления, на ответственных сотрудников составлены протоколы об административном правонарушении за несоблюдение требований пожарной безопасности.