В Суздале фестиваль Дениса Мацуева завершился симфоджазом

Фото со страницы губернатора Александра Авдеева в MAX.

19 июля состоялся последний концерт II Летнего фестиваля Дениса Мацуева в Суздале. На нем выступили Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина, а также солисты Денис Мацуев (фортепиано), Борислав Струлёв (виолончель), Екатерина Мочалова (домра), Андрей Иванов (контрабас), Софья Тюрина (саксофон), София Виланд (флейта), Давид Ткебучава (барабаны), Аркадий Шилклопер (валторна, альпийский рог), Мари Карне (вокал). Со сцены прозвучали импровизации и джазовые фантазии на темы Грига, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Баха, Мусоргского, Бородина, Болинга, авторские композиции Андрея Иванова и Дениса Мацуева и другие.

Высоко уровень фестиваля отметила Алиса Бирюкова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника». Она сказала, что он стал одним из самых масштабных культурных мероприятий лета и точкой притяжения как для жителей Владимирской области, так и для многочисленных гостей региона, соединив классическую музыку, живописную природу летних вечеров и красоту архитектуры древнего города.

За время фестиваля концерты в Суздале посетили более 40 тысяч человек, и еще больше людей смотрели программы онлайн. Например, концерты 18 и 19 июля набрали около 350 тысяч просмотров в Интернете.