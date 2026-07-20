Стало известно, кто сменит Илью Букалова в администрации города Владимира

Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщила, кто сменит на должности заместителя главы Илью Букалова, покинувшего должность 13 июля, который уволился по соглашению сторон.

В мэрии сообщили, что заместителем главы администрации города назначена Алла Вячеславовна Синицына. Она приступила к своим обязанностям 20 июля 2026 года. Она будет курировать вопросы экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка, туризма и муниципального заказа.

Алла Синицына родилась в городе Владимире. Имеет высшее образование. В 2011 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Трудовую деятельность начала в 2006 году на заводе «Автоприбор». С 2009 года работала на различных должностях в коммерческих структурах и государственных учреждениях города Владимира. Замужем. Воспитывает сына.