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НовостиОбщество20 июля 2026 8:42

Илья Букалов покинул администрацию города Владимира

Кто сменит его на должности заместителя главы, пока неизвестно
Алексей СУХОВ
Илья Букалов на фото слева. Фото с сайта администрации города Владимира.

Илья Букалов на фото слева. Фото с сайта администрации города Владимира.

В администрации города Владимира продолжаются кадровые перестановки, связанные с приходом в мэрию на пост главы города Сергея Волкова. О новом назначении стало известно благодаря странице "Состав и структура" на сайте мэрии областного центра.

В ней пропал в списке заместителей главы администрации города Илья Букалов, который возглавлял экономическое направление. Как выяснилось, он действительно покинул свой пост сразу после отпуска. При этом его сменщик пока не называется.

Напомним, что Илья Букалов пришел в администрацию города в 2024 году. Сначала он возглавил управление экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма с приставкой и.о. А уже через месяц стал заместителем главы администрации.