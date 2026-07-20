Авдеев попросил у Министра культуры РФ денег на ремонт владимирской филармонии

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области Ольга Любимова провела рабочую встречу с губернатором Александром Авдеевым. Причем встреча прошла в неформальной обстановке. Глава региона и министр встретились в обновлённом здании владимирского драмтеатра.

Губернатор поблагодарил Министра культуры РФ за поддержку культурных проектов, реализуемых во Владимирской области, и попросил денег на еще несколько объектов. В частности он обсудил с Министром возможность выделения федеральных средств на реставрацию кинотеатра «Художественный» во Владимире. Из областного бюджета на его ремонт уже выделено 36 млн рублей, но для продолжения восстановительных работ требуется федеральное софинансирование.

Также Александр Авдеев поднял вопрос о создании Культурного квартала в столице региона, который объединит объекты культурного наследия в единой концепции. А еще он обсудил с Любимовой вопрос о возможности выделения средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта концертного зала и сценического оборудования Владимирской областной филармонии. Четкого ответа от Министра не прозвучало, но она сказала, что "существует национальный проект «Семья»".