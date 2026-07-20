Во Владимире матери двоих детей отказали в назначении ежемесячного пособия

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению местной жительницы, которая рассказала, что ей отказали в назначении ежемесячного пособия по рождению и воспитанию детей.

Установлено, что жительница Владимира является матерью двух несовершеннолетних ребят, оба ребенка родились от первого брака, а причиной отказа послужил тот факт, что в доход семьи при рассмотрении вопроса о пособии включили заработок ее второго мужа. Вместе с тем, брак был заключен позднее периода, за который полагалось пособие, в связи с чем прокуратура обратилась во Фрунзенский районный суд.

Суд удовлетворил иск, так что теперь женщине должны выплатить все причитающиеся деньги. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.