Во Владимирской области создадут книгу памяти об участниках СВО

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Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в социальных сетях, что в регионе будет издана областная книга памяти об участниках специальной военной операции.

В создании книги принимают участие НКО «Центр гражданских инициатив «Позиция» и региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества». Поддерживает их в этом начинании Министерство внутренней политики Владимирской области. В этом году планируется издать первый том, посвящённый бойцам, погибшим на СВО в 2022 году.

Как написал Александр Авдеев, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» уже собирают информацию у родных бойцов. Семьи могут и сами обратиться в штаб проекта. Контакты его можно найти на официальном сайте www.память-33.рф в разделе «Участники СВО».

Книга памяти об участниках СВО – это часть большого проекта «Память земли Владимирской», стартовавшего в 2015 году. Организатор проекта Центр гражданских инициатив «Позиция» при поддержке правительства области уже выпустил издания, приуроченные к 70-й и 80-й годовщинам победы в Великой Отечественной войне. Обе книги рассказывали о наших ветеранах и жизни области в 1941-1945 годах. Электронные версии книг можно скачать на сайте проекта.