Во Владимире спасатели вытащили жителя Камеруна из обвала на раскопках

Фото: Поисково-спасательный отряд города Владимира

Как сообщает Поисково-спасательный отряд города Владимира, инцидент произошел 18 июля на улице Карла Маркса. В ПСО поступил сигнал о том, что во время проводившихся там археологических раскопок одного из работников — гражданина африканской Республики Камерун, который вместе с соотечественниками трудился вместе с археологами, завалило обрушившимся грунтом.

К счастью, голова осталась на поверхности, однако пострадавшего засыпало грунтом по самые плечи на глубине около 4-5 метров, так что ноги и грудь оказались сдавлены, что затрудняло дыхание.

За семь минут спасатели прибыли на место и в течение полутора часов откапывали африканского рабочего. Ему освободили грудную клетку, чтобы свободнее было дышать, однако в связи с произошедшим развивался синдром длительного сдавления, поэтому на обе ноги ему наложили жгуты.

После того, как мужчину откопали, его извлекли на спинальном щите и переложили в вакуумные носилки бригады «скорой помощи». К счастью, жизнь пострадавшего была спасена. Сами сотрудники ПСО Владимира отметили, что обычно такие случаи заканчиваются трагически.