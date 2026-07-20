200 владимирских пенсионеров получили прибавку к пенсии за рождение ребенка

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Региональное Отделение СФР сообщает, что они увеличили фиксированную выплату к пенсии 200 жителям региона, у которых дети родились после того, как их родители получили статус пенсионера.

Право именно на повышенную выплату имеют родители-пенсионеры, у которых на иждивении находятся либо дети до 18 лет, либо дети до 23 лет, учащиеся очно в школе, колледже или вузе и при этом не работающие. При этом право на выплату у родителей сохраняется, даже если отпрыск находится в академическом отпуске. А вот официальное трудоустройство студента сразу же лишает родителей денег.

Кстати, размер надбавки составляет 1/3 от величины фиксированной выплаты и устанавливается за каждого иждивенца, но не более чем за трех. Так, с 1 января 2026 года во Владимирской области доплата за одного ребенка составляет 3194 рубля, за двух 6389 рублей и за трех детей 9584 рубля. Кстати, за одного и того же ребенка повышенную фиксированную выплату к пенсии могут получать оба родителя-пенсионера.

В отделении СФР по Владимирской области добавили, что в целом по региону надбавку к пенсии по этому основанию получают 10955 пенсионеров. Большая часть (8 706 человек) получают надбавку за одного ребенка. За двоих детей получает 1 793 пенсионера, а за троих - 456 семей.