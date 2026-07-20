Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 июля 2026 5:46

В небе над Владимирской областью сбиты украинские беспилотники

Во Владимирской области перехвачены и уничтожены БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 19 июля с 8 часов утра до 20.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В общей сложности беспилотники были сбиты над девятью регионами, включая Владимирскую область, а также над акваторией Черного моря.

Никаких официальных данных о сбитых БПЛА власти Владимирской области в этот период не размещали. Что касается сводки Минобороны, сделанной по итогам ночи 20 июля, то в ней владимирский регион отсутствует.