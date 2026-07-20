В небе над Владимирской областью сбиты украинские беспилотники

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, 19 июля с 8 часов утра до 20.00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В общей сложности беспилотники были сбиты над девятью регионами, включая Владимирскую область, а также над акваторией Черного моря.

Никаких официальных данных о сбитых БПЛА власти Владимирской области в этот период не размещали. Что касается сводки Минобороны, сделанной по итогам ночи 20 июля, то в ней владимирский регион отсутствует.