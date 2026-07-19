Во Владимире в водах Клязьмы погибло более 8500 различных рыб

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Как сообщает группа «Подслушано Честных Рыбаков Владимир» в соцсети «Вконтакте», в ответ на запрос представителей рыболовной общественности, Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства дало официальный ответ.

Запрос касался событий на Клязьме, произошедших в середине июня, когда рыболовы обнаружили очередной случай гибели водных обитателей.

В своем ответе Рыбоохрана отметила, что 15 и 16 июня на Клязьму выезжал один из инспекторов, который подтвердил факт гибели рыбы. В общей сложности специалисты насчитали 8538 погибших особей, в том числе 625 стерлядей, 255 щук, 470 лещей, 208 судаков, 145 налимов, 100 подустов, 395 окуней, 20 ершей, 30 жерехов, 70 голавлей, 65 язей, 180 синцов, но больше всего пострадали два вида: погибшей плотвы обнаружили 2815 особей, погибшей густеры — 3160.

По данному факту расследуется дело об административном правонарушении, но лицо еще не установлено. Также владимирские рыбаки ранее обратились в лабораторию, куда направили пробы воды из реки Рпень. Предполагается, что именно оттуда грязные вещества попадают в Клязьму.

Результат оказался впечатляющим: все нормативные значения превышены во много раз. Например, нефтепродуктов в Рпени в 27,6 раз больше нормы, железа в 35 раз, свина в 10 раз, цинка в 15 раз и так далее.

В связи с этим общественники попросили правоохранительные органы принять соответствующие меры, так как случаи гибели рыбы в Клязьме, к сожалению, носят не единичный характер.