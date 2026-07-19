В Собинском округе сельские контейнерные площадки не соответствовали требованиям

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Собинского округа провело проверку в сфере соблюдения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами.

В ходе выездов в ряд населенных пунктов обнаружилось, что в поселке Колокша, в селе Бабаево и в деревне Копнино контейнерные площадки содержали с нарушениями. В частности, на них не было емкостей для мусора, отсутствовал отсек для крупногабаритных отходов, а также ограждение, чтобы хлам не разлетался по округе.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Собинский городской суд, потребовав от муниципальных властей привести площадки в порядок. Суд это требование удовлетворил и теперь контейнерные площадки соответствуют нормативам.