Во Владимирской области стоимость топлива оказалась выше, чем по России

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Владимирское отделение Банка России, по данным Росстата во Владимирской области в июне цены выросли относительно мая на 1,05 процента, а годовая инфляция ускорилась и составила 6,86 процента, что выше показателя по стране, установившегося на отметке 6,02 процента.

В июне выросли цены на непродовольственные товары и услуги, а вот как раз продукты подорожали незначительно и по отдельным позициям даже стали дешевле.

Впрочем, из-за сезонного роста спроса подорожал, например, сахар, а также выросли в цене картофель, репчатый лук и свекла.

Что до непродовольственных товаров, то обратил на себя внимание рост цен на бензин и дизельное топливо. Во Владимирской области относительно мая стоимость топлива выросла на 13,88 процента, а в годовом значении рост оказался еще выше — 29,53 процента.

В региональном отделении Банка России объяснили это повышенным спросом, перераспределением потоков между НПЗ, перестройкой логистики и увеличением времени доставки.

В целом же регулятор отмечает, что цены во Владимирской области в июне выросли больше, чем по России в целом. Речь идет о том же моторном топливе, обогнавшем общероссийский уровень, а также телекоммуникационные услуги, что связано с пересмотром архивных тарифов операторами. Также заметно выросли в стоимости жилищно-коммунальные услуги, аренда квартир и персональные компьютеры.