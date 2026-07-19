Во Владимирскую область вернулась жара до +29 градусов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 20 июля в регионе температура воздуха снизится до отметок от +11 до +16 градусов по Цельсию, однако днем разогреется до значений между +24 и +29 градусами. Ожидается переменная облачность со слабым ветром и без осадков.

В ночь на 21 июля воздух остынет до отметок от +13 до +18 градусов, осадков в ночные часы не будет, в то время как днем столики термометров вновь поднимутся до отметок от +24 до +29 градусов, днем местами возможны кратковременные дожди с грозами, ветер подует с юга со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.