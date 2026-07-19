Во Владимирской области проведут крестный ход «По стопам Андрея Боголюбского»

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, 25 и 26 июля из села Кидекша, где родился великий князь Андрей Боголюбский, отправится крестный ход, который назвали «По стопам Андрея Боголюбского» и посвященный его памяти.

Маршрут составит 42 километра и пройдет от Кидекши до поселка Боголюбово, где князь трагически скончался.

Участникам обещают совместную молитву, богослужение, трапезы на улице, красивые пейзажи и ночевку в храме. Шествие возглавит лично митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

В епархии отметили, что принять участие в мероприятии сможет любой желающий, но стоит реально оценить свои силы. Тяжелые вещи повезут на «Газели», которая сделает остановки в некоторых точках маршрута. Питанием участников обеспечат.

Для участия следует обратиться в Паломнический центр Владимирской епархии. Список необходимых вещей и программу Крестного хода священнослужители обещают опубликовать позже.