Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2026 7:17

В Петушинском округе на трассе М-7 «Газель» сгорела после ДТП с легковой машиной

Во Владимирской области произошло ДТП с грузовиком и легковым автомобилем
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 июля в 9.23 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о ДТП, случившемся на 107 километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском округе.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС, бригада «скорой помощи» и экипаж Госавтоинспекции.

По предварительным данным ГАИ, легковой автомобиль «Хендай» столкнулся с попутным грузовиком «Газель», в результате чего последний опрокинулся и загорелся.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего, которого передали врачам. По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб. Загоревшуюся «Газель» потушили на площади 8 квадратных метров.

На месте работали восемь сотрудников экстренных служб на трех машинах. В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка. Информация уточняется.