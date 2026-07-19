В Петушинском округе на трассе М-7 «Газель» сгорела после ДТП с легковой машиной

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 18 июля в 9.23 диспетчеры Центра управления в кризисных ситуациях получили информацию о ДТП, случившемся на 107 километре трассы М-7 «Волга» в Петушинском округе.

На место происшествия выезжали подразделения МЧС, бригада «скорой помощи» и экипаж Госавтоинспекции.

По предварительным данным ГАИ, легковой автомобиль «Хендай» столкнулся с попутным грузовиком «Газель», в результате чего последний опрокинулся и загорелся.

Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего, которого передали врачам. По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб. Загоревшуюся «Газель» потушили на площади 8 квадратных метров.

На месте работали восемь сотрудников экстренных служб на трех машинах. В Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка. Информация уточняется.