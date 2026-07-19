В Киржаче началось благоустройство «Шелковой слободки»

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщила глава Киржачского округа Елена Карпова, на днях совместно с руководителем отдела капитального строительства Ириной Шурыгиной она посетила место реализации проекта «Шелковая слободка», который реализуется после победы Киржачского округа во Всероссийском конкурсе малых городов.

В рамках проекта ведется благоустройство территории от улицы Красноармейской до улицы Коммунальной, а также улиц Некрасовской и Серегина.

Вскоре здесь появятся площадь с лавочками, входная арка, летний павильон, пешеходные зоны и зоны парковки, а у детской школы искусств оборудуют смотровую площадку. Кроме того, не забудут об озеленении и малых архитектурных формах.

Сейчас подрядчики вывезли мусор и завезли на объект некоторые материалы, провели планировку местности, спилили кусты и деревья и ведут устройство подпорных стенок. Работы ведутся в ежедневном режиме.