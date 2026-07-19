Владимирцев предупредили о временном отключении телерадиовещания

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает администрация города Владимира, по информации филиала РТРС «Владимирский ОРТПЦ», на объектах связи в деревне Быково Судогодского округа, а также в самом Владимире, будут проводиться профилактические работы.

В связи с этим временно отключатся передачи цифрового телевидения и радио.

Так, 20 июля с 2.00 до 11.00 возможны перерывы в вещании радиопередач и цифровых телеканалов первого и второго мультиплекса.

Второе отключение состоится 22 июля с 5 часов утра до 11.00. В этот день возможны перебои в работе радиовещания.

Как только все необходимые работы завершатся, телерадиотрансляции продолжат работать без перебоев.