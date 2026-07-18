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НовостиОбщество18 июля 2026 14:30

Ольга Любимова проинспектировала культурные объекты Владимирской области

Также губернатор обсудил с министром подготовку к 60-летию «Золотого кольца»
Виктория СУХОВА
фото со страницы Александра Авдеева

фото со страницы Александра Авдеева

Владимирскую область с рабочим визитом посетила министр культуры России Ольга Любимова.

Она проинспектировала ход ремонтно-реставрационных работ в Золотых воротах, посетила Успенский собор, где скоро тоже планируется реконструкция, побывала в обновлённом здании Владимирского театра драмы, посетила выставку «Икона Богоматерь Боголюбская XII века. Новое обретение» в Палатах ВСМЗ.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев, с Ольгой Любимовой также обсудили подготовку к 60-летию «Золотого кольца», изменения в законодательстве об охране объектов культурного наследия.

- Нам необходимо как можно быстрее согласовывать регулирующие документы, для того чтобы проще было восстанавливать и возвращать в хозяйственный оборот памятники архитектуры, которыми можно гордиться, подчеркнул глава региона.