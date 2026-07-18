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НовостиОбщество18 июля 2026 8:03

В поселке Вольгинский продолжается модернизация системы водоснабжения

Сейчас идут работы по прокладке нового трубопровода
Виктория СУХОВА
фото администрации Покровского муниципального округа

фото администрации Покровского муниципального округа

В Покровском округе в поселке Вольгинский идет модернизация системы водоснабжения.

Специалисты уже приступили к строительно-монтажным работам по прокладке нового трубопровода. Он полностью заменит часть старой ветки с критической степенью износа, отмечают в региональном Правительстве.

Проект реализуется поэтапно. Сейчас подрядчик демонтирует старые участки магистрали, проводит земляные работы и подготавливает траншеи, занимается укладкой современных полимерных труб, устойчивых к коррозии и перепадам температур, монтажом запорной арматуры и узлов учета, а также обратной засыпкой грунта и планировкой территории.