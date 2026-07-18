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НовостиОбщество18 июля 2026 5:52

Арбитражный суд взыскал с "Владимирского стандарта" более 6 миллионов рублей

Предприятие задолжало эту сумму подрядчику, который обслуживал жироуловители
Виктория СУХОВА
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Арбитражный суд Владимирской области постановил взыскать с "Владимирского стандарта" 6,1 миллиона рублей в пользу компании "Владэкосервис", а также госпошлину - 225 775 рублей.

Дело в том, что по договору, компания "Владэкосервис" должна была обслуживать жироуловители на объектах "Владимирского стандарта", а также заниматься транспортировкой, обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов. Оплатить услуги "Владимирский стандарт" должен был после подписания акта сдачи-приемки, но в итоге выплатил не всю сумму.

3 сентября 2025 года подрядчик направил претензию, на что получил ответ, что компания испытывает финансовые трудности. После этого "Владэкосервис" обратился в суд, который встал на сторону компании.

"Владимирский стандарт" дважды подавал апелляцию, но оба раза безуспешно.