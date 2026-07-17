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НовостиОбщество17 июля 2026 14:09

Во Владимире составлено восемь протоколов на нарушителей правил торговли

Рейды состоялись 14 и 16 июля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщает администрация города Владимира, в эти дни состоялись очередные рейдовые мероприятия по проверке уличных торговцев. В них приняли участие представители мэрии, а также их коллеги из городского главка полиции.

За время мероприятий проверяющие обошли торговцев на улицах Мира, Полины Осипенко, Верхняя Дуброва, проспекта Ленина и проспекта Строителей. В результате было обнаружено несколько нарушителей правил торговли, на которых в общей сложности составили восемь административных протоколов, по каждому из которых предусмотрены штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.

Рейды по проверке уличных торговых точек во Владимире будут продолжены.