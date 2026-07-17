В Александрове прокуратура требует ликвидировать нелегальную свалку

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Александровского округа ранее провело проверку, в ходе которой обратило внимание на свалку, которая образовалась в районе улиц Топоркова и Промышленного проезда города Александрова в том месте, где в 1960-е и 1970-е годы XX века добывали песок. В карьерной выемке и образовалась нелегальная свалку, куда сбрасывали как бытовые и строительные отходы, так и остатки веток и деревьев. В итоге захламленная мусором площадь составила 396 квадратных метров.

Главе Александровского округа по факту нарушения было внесено представление, но мер по ликвидации свалки принято не было. Тогда прокуратура обратилась в Александровский городской суд с требованием разработать проект и провести рекультивацию свалки. Суд это требование удовлетворил, но окружная администрация обжаловала решение.

Тем не менее, 16 июля Владимирский областной суд оставил решение первой инстанции в силе. Так что свалку властям придется ликвидировать.