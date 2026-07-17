В Кольчугино прокуратура требует проведения дезинфекции в детских садах

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа провела проверку в детских садах, в ходе которой обнаружила нарушения в некоторых учреждениях, связанные с санитарной обработкой.
Проверкой установлено, что в ряде детских садов химчистку и дезинфекционную обработку постельного белья малышей давно не проводили, и соответствующих договоров садики со специализированными организациями не заключали. При этом данную обработку требуется проводить не реже одного раза в год.
Таким образом, дети подвергались риску заболеть чесоткой, педикулезом или другими заболеваниями. По результатам проверки заведующим детскими садами были внесены представления, и часть из них уже заключила соответствующие договоры.
Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.