В Кольчугино прокуратура требует проведения дезинфекции в детских садах

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа провела проверку в детских садах, в ходе которой обнаружила нарушения в некоторых учреждениях, связанные с санитарной обработкой.

Проверкой установлено, что в ряде детских садов химчистку и дезинфекционную обработку постельного белья малышей давно не проводили, и соответствующих договоров садики со специализированными организациями не заключали. При этом данную обработку требуется проводить не реже одного раза в год.

Таким образом, дети подвергались риску заболеть чесоткой, педикулезом или другими заболеваниями. По результатам проверки заведующим детскими садами были внесены представления, и часть из них уже заключила соответствующие договоры.

Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.